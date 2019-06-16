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برلمانية تطالب بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:12 م
برلمانية تطالب بإعفاء دور العبادة من فواتير الكهرباء
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داليا الحسين
 
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طالبت النائبة مارجريت عازر، بإعفاء دور العبادة، سواء كانت مساجد أو كنائس، من دفع فواتير الكهرباء، مشيرة إلى أنه ورد إليها شكاوى عديدة من دور العبادة في القرى، بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء.

وقالت "عازر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن فواتير الكهرباء تمثل عبئ كبير على دور العبادة؛ لأنه ليس لديها مورد مالي سوى التبرعات البسيطة.

وأضافت عضو مجلس النواب أن دور العبادة في احتياج شديد للإعانة، وخاصة أنها تساعد الأسر الفقيرة في القرى، وتقوم بالعديد من الأنشطة مثل الدروس الخصوصية أو وحدات صحية لعلاج الفقراء.
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