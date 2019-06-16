الجمارك السعودية: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية

أكدت الجمارك السعودية أنها ستمنع الجمارك السعودية استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية

و قالت إن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من 23 أغسطس القادم وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل.

و أضافت الجمارك إنه لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي:

https://bit.ly/2MbURGl