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الجمارك السعودية: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:03 م
الجمارك السعودية: منع استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية
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الفجر السعودي
 
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أكدت الجمارك السعودية أنها ستمنع الجمارك السعودية استيراد السجائر التي لا تحمل أختامًا ضريبية

و قالت إن القرار سيتم تطبيقه ابتداءً من 23 أغسطس القادم  وذلك وفقًا للشروط التي حددتها الهيئة العامة للزكاة والدخل.
و أضافت الجمارك إنه لمزيد من المعلومات ولتقديم طلب الحصول على الأختام الضريبية يُرجى الدخول للصفحة عبر الرابط التالي:
https://bit.ly/2MbURGl

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