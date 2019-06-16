رئيس جامعة المنصورة: لم نطبع أي كتاب ورقي في كليتي التجارة والحقوق العام الماضي

قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن تحول الجامعة للكتاب الإلكتروني جزء من التطور الطبيعي، معقبًا: "الأجيال الحالية مهتمة بالوسائل التكنولوجية أكثر من غيرها".





وتابع رئيس جامعة المنصورة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الأحد، أن الجامعة لم تطبع أي كتاب ورقي نهائيًا في كليتي التجارة والحقوق العام الماضي، والكتب كانت عبارة عن أسطوانات مدمجة بشكل جذاب، بها طريقة للتصفح بشكل أسهل، وهذا وفر أموالًا بشكل غير طبيعي.



