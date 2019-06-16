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الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية

الأحد 16/يونيو/2019 - 10:01 م
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
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محمد كشك
 
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استقبل المهندس خالد حسين نصر - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، محمود البلبيسي - رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة (فرع الدقهلية)، وياسر منصور - أمين صندوق الاتحاد بالدقهلية، والنائب أحمد خشب - عضو مجلس النواب، وذلك لتكريم أعضاء فريقي الكرة الخماسية والشطرنج من العاملين بالشركة.

حضر التكريم أعضاء مجلس إدارة الشركة، وعلى رأسهم المهندس ناجي المتولي - مدير عام الأمن بالشركة، وأعضاء اللجنة الرياضية بالشركة، وعدد من قيادات الشركة والعاملين.

وقد حرص الاتحاد على تكريم الفرق الفائزة بمراكز متقدمة من العاملين بالشركة في بطولات الاتحاد؛ حيث حصل فريق الشطرنج على المركز الثاني، كما حصل فريق كرة القدم الخماسية على المركز الثالث على مستوى الشركات، وتم تسليم الفائزين الميدليات، والكؤوس بالإضافة للجوائز المالية؛ تشجيعًا لهم للاستمرار في التفوق، وإحراز مزيد من المراكز المتقدمة.

ومن جانبه حرص المهندس خالد نصر على تكريم محمود البلبيسي تقديرًا لجهوده في إنجاح النشاط الرياضي بين العاملين بالمصالح الحكومية بالدقهليةن وتقدم بالشكر للفرق الفائزة والحضور، مؤكدا على دعمه الدائم لممارسة النشاط الرياضي بين العاملين، وتطلعه لتحقيقهم مزيد من المراكز المتقدمة بين الشركات.

وفى نهاية التكريم أثنى محمود البلبيسي على آداء اللاعبين وتمنى لهم دوام التميز والنجاح.
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
الاتحاد الرياضي يكرم فريقي الكرة الخماسية والشطرنج بمياه الدقهلية
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