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عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد استاد القاهرة

الأحد 16/يونيو/2019 - 09:58 م
عاجل.. الرئيس السيسي يتفقد استاد القاهرة
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أمنية فوزي
 
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قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتفقد ستاد القاهرة لمتابعة الترتيبات النهائية لبطولة الأمم الإفريقية.

وأضاف "راضي"، أن الرئيس السيسي، اطلع على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة في ستاد القاهرة.
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