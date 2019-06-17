نشرة أخبار منتصف الليل.. السيسي يستقبل عبدالله بن زايد ويؤكد دعم مصر الكامل للإمارات

توالت الأخبار طيلة اليوم على الصعيد المحلي والدولي، لذا يقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، السيسي يستقبل عبدالله بن زايد ويؤكد دعم مصر الكامل للإمارات، محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بحد أدنى 205 درجة.

السيسي يستقبل عبدالله بن زايد ويؤكد تضامن مصر ودعمها للإمارات في مواجهة مختلف التحديات

أكد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية مساندة مصر لدولة الإمارات الشقيقة ودعم أمنها واستقرارها في هذه المرحلة الدقيقة التي تتفاقم فيها التحديات وكذا دعم مواقفها داخل جميع المحافل الدولية والإقليمية ودعم الإمارات لعملية التنمية والاستثمار والإصلاح الاقتصادي في كل ربوع مصر.

محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوي العام بحد أدنى 205 درجة

قال خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالحيزة، في تصريح خاص لبوابة الفجر، إن محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، اعتمد تنسيق القبول بمدارس الثانوى العام على مستوى المحافظة، ليكون الحد الأدنى للقبول 205 درجات للتعليم العام والخاص.

رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على توفير الدعم الكامل لمشروعات الإنتاج الداجني

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة مشروعات الانتاج الداجنى، ومعدلات الإنتاج المحلى، وسبل النهوض بها، وذلك بحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الاراضى.

الجيش اليمني يواصل التقدم في صعدة

حقق الجيش اليمني اليوم الأحد، تقدماً جديداً في مديرية كتاف شرقي محافظة صعدة، شمال البلاد.

الشرطة الفرنسية تطلق النار على رجل حاول قتل جنود في ليون

قالت الشرطة الفرنسية إن جنودا فرنسيين أطلقوا النار اليوم على رجل هددهم بسكين في ليون.