قرار جمهوري بتعيين نائبي التعليم والطلاب والبحث العلمي بجامعة المنصورة
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:12 م
محمد كشك
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
كما تضمن القرار تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.
كما تضمن القرار تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.
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