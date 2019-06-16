قرار جمهوري بتعيين نائبي التعليم والطلاب والبحث العلمي بجامعة المنصورة







أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.كما تضمن القرار تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.