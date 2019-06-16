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قرار جمهوري بتعيين نائبي التعليم والطلاب والبحث العلمي بجامعة المنصورة

الأحد 16/يونيو/2019 - 09:12 م
قرار جمهوري بتعيين نائبي التعليم والطلاب والبحث العلمي بجامعة المنصورة
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محمد كشك
 
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرارين جمهوريين بتعيين الدكتور أشرف طارق أحمد حافظ - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

كما تضمن القرار تعيين الدكتور محمد عطية محمد البيومي - نائبًا لرئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب.


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