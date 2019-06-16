سفيرنا بروسيا: القيادة البيلاروسية تنظر بتقدير بالغ لمصر لعمق قرارتها
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:10 م
هدى عبدالرازق
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قال السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا، إن القيادة البيلاروسية تنظر بتقدير بالغ لمصر لتوزان رؤاها وعمق قرارتها ودرايتها بالمنطقة والأوضاع الدولية وفهما لمجريات الأمور في المنطقة ومدى حرصها على استقرار المنطقة، موضحًا أن الاتصالات بين البلدين مستمرة ودائمة ولم تنقطع يومًا منذ استقلال بيلاروسيا.
وأضاف "نصر"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، الذي يُعرض على قناة "TeN"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، أن الرئيس البيلاروسي قام بزيارة مصر مرتين قبل ذلك، وهذا يّدل على عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا أن العام الماضي شهد افتتاح خط إنتاج شركة مينسك للشاحنات "ماز" في مصر، وهي شركة بيلاروسية.
وأشار سفير مصر لدى روسيا، إلى أن هذا التعاون يّخلق منتج قادر على غزو أسواق ثالثة ليس فقط الأسواق المصرية والبيلاروسية، وذلك لقدرة مصر على توصيل المنتجات للأسواق العربية والأفريقية، كما أن السلع البيلاروسية تّلقى رواج في عدد كبير من الأسواق.
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