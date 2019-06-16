الإنتاج الحربي: السيسي يولي اهتمام كبير للتعاون مع الدول الإفريقية
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:07 م
هدى عبدالرازق
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قالت وزارة الإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير للتعاون مع الدول الأفريقية، والعربية، وفتح مجالات تعاون جديدة معهم.
وأشارت، خلال تقرير خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات والمقاولات في مصر
هذا ويبحث ملتقى "بناة مصر" فى دورته الخامسة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، الفرص الاستثمارية المتاحة لشركات المقاولات، وشركات مواد البناء المصرية فى إعادة إعمار دولتى ليبيا والعراق، ومشروعات الربط التى تعتزم إقامتها مصر مع بعض البلدان العربية سواء فى مجال الكهرباء أو الطرق، ودعم جهود الدولتين فى إعادة إعمار المناطق المدمرة التى كان يسيطر عليها التنظيمات الإرهابية، وذلك فى إطار التكامل بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص فى تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودعم التنمية فى البلدان العربية الشقيقة.
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