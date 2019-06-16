الإنتاج الحربي: السيسي يولي اهتمام كبير للتعاون مع الدول الإفريقية

قالت وزارة الإنتاج الحربي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمام كبير للتعاون مع الدول الأفريقية، والعربية، وفتح مجالات تعاون جديدة معهم.





وأشارت، خلال تقرير خاص ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأحد، إلى أن هذا التعاون ينعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات والمقاولات في مصر



