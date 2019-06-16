"الفجر الفني" يحتفل بنجاح داليا مصطفي في "قمر هادي" (فيديو وصور)
الأحد 16/يونيو/2019 - 09:00 م
يارا أحمد - تصوير: عبد الحافظ حمدي - ياسمين عليوة
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احتفل "الفجر الفني"، بنجاح الفنانة داليا مصطفي، وذلك في مسلسل "قمر هادي" بعد نجاحها في المسلسل وتم تكريمها.
وتحدثت داليا مصطفي عن سبب موافقتها علي الدور وردود أفعال الجمهور علي الدور وعلاقتها بالسوشيال ميديا، وعن الأعمال التي قامت بمشاهدتها هذا العام بالإضافة إلى سبب مساندتها لحلا شيحة، ودعم زوجها الفنان شريف سلامة لها.
مسلسل "قمر هادي" من بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرون، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي .
تابعوا التصريحات والفيديوهات علي "الفجر الفني".
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