ننشر تحقيقات النيابة الأولية في واقعة وفاة مسنة بدار السلام
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:58 م
داليا عادل
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تسلمت نيابة دار السلام الجزئية، تقرير الطب الشرعى فى واقعة العثور على جثة متسولة داخل شقتها وجاء فى التقرير المبدئى لبيان الصفة التشريحية أن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية وأنها نتيجة أزمة قلبية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتوفية كانت تعانى من مرض القلب، وأنها كانت تعمل فى مجال التسول.
كما صرحت النيابة فى وقت سابق بدفن جثة المتوفية، عقب إرسال بيان الصفة التشريحية كما كلفت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، واستدعاء الجيران الذين عثروا على الجثة لسماع أقوالهم.
تلقى رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي بشارع عبد القادر، بالمطبعة، مفاده، العثور على سيدة مقتولة داخل شقتها، وبالانتقال والفحص، عثر على جثة المدعوة "ع.ش"، 63 سنة، مسجاة على الأرض، وترتدي ملابسها بالكامل.
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