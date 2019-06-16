في هذا الموعد.. عرض أولى بطولات محمد كريم في هوليوود

بعد ردود الأفعال الجيدة التي لاقاها العرض الأول لفيلم A score to settle في مهرجان "كان" للفنان العالمي نيكولاس كيدج والنجم المصري محمد كريم بسوق المهرجان، تقرر عرض فيلم A Score to Settle عالميًا يوم 2 اغسطس المقبل حسبما ذكرت مواقع Hollywood reporter وScreen daily وdeadline .









وبذلك يعد النجم محمد كريم بعد مشاركته نيكولاس كيدج فيلم A Score to Settle، أحدث المنضمين لسفرائنا في هوليوود ضمن النجوم المصريين الكبار وعلى رأسهم عمر الشريف.









‎يجسد محمد كريم في الفيلم الأمريكي A Score to Settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج، دور شخص يدعي چيمي وهو رجل لا يخشي الموت وهو ما تطلب منه تحضير لشهور طويلة نظرًا لصعوبة الدور وهي تعد بداية قوية في السينما الأمريكية والعالمية لفنان مصري وعربي وبعيدة عن الأدوار النمطية التقليدية في سينما هوليوود.







