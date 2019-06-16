يلا شوت .. مشاهدة مباراة قطر وباراجواي بث مباشر اليوم .. Yalla Shoot

قطر وباراجواي بث مباشر , المجموعة الثانية دور المجموعات الجولة الاولي مباراة قطر اليوم كوبا امريكا البرزايل 2019 , سنكون علي موعد ولقاء اليوم متجدد مع مباريات كوبا امريكا 2019 وستكون مباراة اليوم التي ستجمع بين منتخبي قطر وباراجواي مباراة هامة للغاية في حسابات الجولة الاولي من منافسات المجموعة الثانية من تلك البطولة ومباراة تهم جميع البلاد العربية من اجل مساندة العنصر العربي المشارك في تلك البطولة القارية الكبري.





قطر قد تواجهت مع منتخب باراجواي من قبل في عام 2009 في مباراة ودية ونجح المنتخب العنابي في الفوز علي نظيره منتخب باراجواي بهدفين نظيفين وسيحاول اليوم المنتخب القطري في اول مشاركة دولية له في بطولة قارية بعيدا عن كاس الامم الاسيوية , في تحقيق الفوز والانتصار من اجل تخطي عقبة المنتخب الباراجواياني العنيد والاستعداد لقادم المواعيد الصعبة امام كلا من الارجنتين وكولومبيا من اجل العبور للدور التالي ومواصلة المشوار في تلك البطولة ومواصلة العروض الطيبة للمنتخب العنابي في الفترة الاخيرة.





بطاقة مقابلة اليوم.





كوبا 2019

مرحلة المجموعات

المجموعة الثانية

الجولة الاولي









توقيت المباراة.





يوم الاحد 16 يونيو 2019

الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت الامارات.



