ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تشكيلة غينيا الرسمية أمام مصر

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:47 م
تشكيلة غينيا الرسمية أمام مصر
منتخب غينيا
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements
أعلن الجهاز الفني لمنتخب غنيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة مصر، وديًا استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

وجاء تشكيل غنيا كالآتي:-

حراسة المرمى: ألي كيتا

الدفاع: إسياجا سيلا - بايساما سانكوه – إرنست سيكا – سيمون فاليتيه.

الوسط: أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – ماضي كامارا.

الهجوم: إبراهيما تراوري – فرانسوا كامانو – محمد ياتارا– جوزيه كانتي.

Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر رياضة تشكيلة غينيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب
-
x
18:00
-
زامبيا
السنغال
-
x
19:45
-
نيجيريا
تنزانيا
-
x
20:00
-
زيمبابوي
الجزائر
-
x
20:00
-
مالي
مصر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر