تشكيلة غينيا الرسمية أمام مصر
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:47 م
محمد الصو
Advertisements
Advertisements
أعلن الجهاز الفني لمنتخب غنيا، عن تشكيل بلاده لمواجهة مصر، وديًا استعدادًا لنهائيات الأمم الإفريقية والتي تستضيفها مصر بالفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
وجاء تشكيل غنيا كالآتي:-
حراسة المرمى: ألي كيتا
الدفاع: إسياجا سيلا - بايساما سانكوه – إرنست سيكا – سيمون فاليتيه.
الوسط: أمادو دياوارا – إبراهيما سيسيه – ماضي كامارا.
الهجوم: إبراهيما تراوري – فرانسوا كامانو – محمد ياتارا– جوزيه كانتي.
Advertisements
المزيد عن: منتخب مصر رياضة تشكيلة غينيا الاخبار الرياضية اخبار الرياضة