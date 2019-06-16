موقع 'الأعلى للإعلام' ينظم مسابقة سنوية لمشروعات تخرج الطلاب
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:46 م
ميسون أبو الحسن
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أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، هذا الأسبوع، مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام.
وقال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس ومُنظم المسابقة، إنها تُقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتشمل جميع تخصصات الاعلام، وتأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صُممت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرًا وارتباطًا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.
وأضاف أنه سيتم إتاحة التقدم بالمشروعات مباشرة، بالإضافة إلى الطلاب، لكليات وأقسام الاعلام بشكل استثنائي هذا العام، للمشاركة بمشروعات التخرج الخاصة بالطلاب، فيما ستُعلن مبكرًا خلال العام الدراسي الجديد التفاصيل المتعلقة بالمسابقة للعام الجديد، كما سيتيح الموقع فرصة التدريب أمام النماذج المميزة من الطلاب في التخصصات المختلفة.
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