موقع 'الأعلى للإعلام' ينظم مسابقة سنوية لمشروعات تخرج الطلاب

أطلق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، هذا الأسبوع، مسابقة سنوية لمشروعات تخرج طلاب كليات وأقسام الإعلام.









‎وقال عبدالجواد أبوكب رئيس تحرير الموقع الرسمي للمجلس ومُنظم المسابقة، إنها تُقام برعاية الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، وتشمل جميع تخصصات الاعلام، وتأتي في إطار المنظومة الجديدة للإعلام بالمجلس، والتي صُممت لتتجاوز المفهوم التقليدي إلى مساحات أشمل وأكثر تأثيرًا وارتباطًا بالمجتمع والمنظومة العامة للإعلام.







