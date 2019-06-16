مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر 16-6-2019 مباراة ودية

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موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: اون سبورت 1

معلق المباراة : مؤمن حسن

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:00 مساء بتوقيت السعودية

موعد مباراة مصر وغينيا اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: اون سبورت 1

معلق المباراة : مؤمن حسن

الساعة : 9:00 مساء بتوقيت مصر