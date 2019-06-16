أحمد موسى: الرئيس السيسي سيزور استادي القاهرة والسلام

قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب في استاد الدفاع الجوي للاطمئنان على جاهزيته، معلقًا: "البلد بتقف على رجل واحدة عشان البطولة".





وتوقع "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولات أخرى لجميع الاستادات للاطمئنان علي أخر الاستعدادات للبطولة الإفريقية، مضيفا: "مؤكد أن يقوم الرئيس السيسي بجولات لاستاد القاهرة واستاد السلام".



