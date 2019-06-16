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أحمد موسى: الرئيس السيسي سيزور استادي القاهرة والسلام

الأحد 16/يونيو/2019 - 08:42 م
أحمد موسى: الرئيس السيسي سيزور استادي القاهرة والسلام
أحمد موسى
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داليا الحسين
 
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قال الإعلامي أحمد موسى إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للمنتخب في استاد الدفاع الجوي للاطمئنان على جاهزيته، معلقًا: "البلد بتقف على رجل واحدة عشان البطولة".

وتوقع "موسى"، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولات أخرى لجميع الاستادات للاطمئنان علي أخر الاستعدادات للبطولة الإفريقية، مضيفا: "مؤكد أن يقوم الرئيس السيسي بجولات لاستاد القاهرة واستاد السلام".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي حريص علي متابعة ترتيبات كأس الأمم ولم يترك كبيرة أو صغير، معلقا: "مفيش حاجه هتكون للصدفة".
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