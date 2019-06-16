"عريسها وصل".. هكذا تفاعل النشطاء مع صورة أجمل طفلة على السوشيال ميديا
الأحد 16/يونيو/2019 - 08:40 م
سارة وحيد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعض الصور لفتاة تسمى"روان" خلال يومين ماضيين، ما أثار ضجة هائلة عبر موقع التواصل الأجتماعي" تويتر"، بسبب ملامحها الجذابة، والتي تحمل نوع من الهدوء التام، ما جعل النشطاء يتفاعلون مع صورتها.
ونشأت" روان" في محافظة الغربية بمدينة طنطا، كما أنها تدرس في كلية الحقوق قسم اللغة الانجليزية، ولم تختلف ملامحها في الوقت الحالي عن مرحلة الطفولة، حيث ظلت تتمتع بالجمال الهادئ، الذي جعلها دور كبير في ان تكون تريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب الجدل الذي أثير حولها على موقع التغريدات "تويتر"، ارتفع عدد متابعيها إلى 23.2 ألف متابع، وعلق أحد رواد موقع تويتر قائلا:" انا عرفت السر انا مكنتش باكل السريلك لو كلته كنت هبقى حلوه كدا"، فيما قال "الجوهري": "الواحد بيزعل علي نفسه لما يشوف صور لناس ايام مدرستهم زمان ويفتكر أمه وهي رفعاله البنطلون لحد صدره".
هنيدي.. نفس الشئ ولكنكم تحبون روان
كما شارك الفنان"محمد هنيدي" في تريند "روان" بنشر صورته وهو في مرحلة الطفولة حيث غابت الابتسامة عن ملامحه، بينما تبدو روان أكرم مبتسمة بملابس منمقة وهى تحمل ملامح أوربية.
مين القمر ده
وعلق حساب أخر باسم "جهاد" على صورة روان عبر موقع "تويتر" قائلا: "جهاد لما روان تعمل الضجه دى كلها.. اومال القمر دا يعمل اي بقا".
كما نشر حساب أخر باسم "يارب اللي مريم بتتمناه يتحقق" عبر موقع "تويتر" صورة طفلة صغيرة، وعلقت عليها قائلة: "إحنا كمان كنا حلوين يا ست روان".
فيما كتب أحد النشطاء ويدعى" محمود حسين" عبر صفحته على " تويتر" قائلاً: "أخبروا روان أن عريسها وصل".
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