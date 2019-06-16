يلا شوت حصري "Egypt" .. مشاهدة مباراة مصر وغينيا مباشر | كورة لايف | كورة ستار | كورة اون لاين

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفريق لمواجهة غينيا وديًا اليوم في ختام استعدادات الفراعنة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2019.





مصر تحتضن الأمم الإفريقية على أرضها من 21 يونيو وحتى 19 يوليو من العام الجاري بمشاركة 24 منتخبًا إفريقيا.





وكان منتخب مصر قد فاز في مباراته الودية الأولى على تنزانيا بهدفٍ أحره أحمد المحمدي الظهير الأيمن للفراعنة.





وقرر أجيري الدفع باللاعب محمود حسن تريزيجيه في وسط الملعب ومروان محسن في هجوم تشكيل مصر الأساسي أمام غينيا





تشكيل منتخب مصر أمام غينيا اليوم

حراسة المرمى: محمد الشناوي.





خط الدفاع: عمر جابر، باهر المحمدي، محمود حمدي الونش، أحمد أيمن منصور.





خط الوسط: محمد النني، طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، تريزيجيه.





خط الهجوم: مروان محسن.



