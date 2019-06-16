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ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:41 م
ريال مدريد ينافس برشلونة على صفقة جديدة
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مني العوضي
 
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يواصل نادي ريال مدريد البحث عن صفقات قوية خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي وفي نفس الوقت يريد فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي ضم لاعبين للمستقبل.


وقال موقع "ديفينسا سينترال" الاسباني، أنه بعد التوقيع مع الموهبة اليابانية كوبو فأن ريال مدريد يتجه الآن نحو التوقيع مع الانجيلزي هارفي إليوت الذي يبلغ من العمر 16 عاماً.


وذكر الموقع الاسباني أنه في مكاتب ريال مدريد يقومون بتحليل مهارات وإحصائيات اللاعب الذي شارك في شهر المايو الماضي مع فولهام حيث أصبح أصغر لاعب يُشارك في تاريخ بريميرليج.


ويتنافس ناديا برشلونة ولايبزيج أيضاً على ضم اللاعب بعد أن حدد نادي فولهام سعره بحوالي 250 ألف يورو.


الجدير بالذكر فأن هارفي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن و في حال قدومه إلى ريال مدريد سيلعب في البداية في الأكاديمية.

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