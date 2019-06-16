خريطة مشروعات مصر.. تعرف على تسهيلات محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة

تُصنف محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، بالمحطة الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، وتتميز بكفاءتها الإنتاجية العالية، توفر نحو 400 مليون دولار سنويًا قيمة الوقود الذي سيتم توفيره.

المحطة

تقع محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 175 فدانًا بطريق العين السخنة، وبلغت تكلفة إنشاء المحطة نحو 2 مليار يورو، ضمن اتفاق مبرم بين الحكومة وشركة سيمنز الألمانية، فيما بلغت قدرة المحطة نحو 4800 ميجاوات.

تصنيفها

صنفت المحطة الأولى من نوعها فى مصر والشرق الأوسط التي يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدًا عن مياه بحر أو نيل، وتعمل بنظام التبريد الهوائى باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، توفر نحو 400 مليون دولار سنويًا قيمة الوقود الذي سيتم توفيره.

المحطة تضم 8 وحدات غازية تعمل بطراز إتش كلاس كأحدث تكنولوجيا في الوحدات الغازية على مستوى العالم، وهو النظام الذي يتميز بكفاءة إنتاجية بمعدل 65% وهو المعدل الأعلى كفاءة على مستوى العالم.

مميزاتها

تتميز بوجود مبنى مركز التحكم الذي تم إنشاؤه بأحدث الإمكانات والأجهزة داخل مركز التحكم القومى؛ حيث يوجد ما يقرب من 8 شاشات حديثة تعمل منها شاشتان فقط الخاصان بالوحدة الأولى الغازية، التي تم تشغيلها لعرض استقرار عمل الوحدة وضخ الوقود لها.

يوجد بالمحطة 3 موديول يضم كل موديول 2 وحدة غازية تعمل بالغاز الطبيعي، ووحدة بخارية تعمل بالعادم الناتج من الوحدتين الغازيتين لتوفير الوقود، بالإضافة إلى 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة، وسيتم ربطها بالشبكة القومية على جهد 500 كيلوفولت، تتمتع بوجود 4 وحدات البخارية بالمحطة مقابل 8 وحدات غازية، وتم عمل الاختبارات لكافة الوحدات البخارية والغازية.