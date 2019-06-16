نجوم الفن والإعلام يشاركون مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي (صور)

بدا منذ قليل مؤتمر إطلاق الحملة الوطنية لإزالة وصمة المرض النفسي بحضور عدد من الفنانين ومشاهير الأعلام منهم الفنانة راغدة والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق واسامة هيكل وزير الأعلام السابق وحرمه الكاتبة امال فوزي والأعلامية هبة الأباصيري التي قامت بتقديم المؤتمر.









وأوضح الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الجمهورية للصحة النفسية خلال المؤتمر ، أن الدراسات الحديثة تشير إلى أن عدد المنتحرين حول العالم بلغ مليون نسمة، لافتًا إلى وجود واحد بين كل 4 مصابين بمرض نفسي.









وأضاف "عكاشة" على هامش إطلاق الحملة الوطنية لإزالة الوصم النفسي اليوم الأحد، أن أحدث إحصائيات الصحة المصرية توضح أن ٢٤٪؜ من المصريين مصابون باضطرابات نفسية، موضحًا أن الاستثمار في علاج المرض النفسي يزيد من المشاركة في الإنتاج القومي بنسبة ٣٪؜.









وأشار إلى أن 0.5% فقط من المرضى النفسانيين هم من يحتاجون الدخول الى المستشفيات لتلقى العلاج، لافتًا إلى أن ٩٩.٥٪ من المرضى النفسيين يمكن علاجهم من خلال العيادات الخارجية، فيما لا يذهب من المرضى النفسانيين إلى الطبيب النفساني سوى ٣٪ فقط حيث يتجه الباقون الى الممارس العام نظرا لأن 60-70% من الأمراض النفسانية تبدأ بآلام وأعراض عضوية، بينما يتجه المرضى النفسانيين في البلاد العربية إلى العلاج التقليدي، أو الشعبي، أو الديني.