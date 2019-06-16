مشاهدة مباراة مصر وغينيا (محمد صلاح) بث مباشر - مباراة ودية - Egypt

خدمة البث المباشر لمباراة منتخب مصر وغينيا الودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخب المصري لمنافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.





ويمكن مشاهدة مباراة مصر وغينيا التي تقام على ستاد برج العرب، على قنوات "تايم سبورت" و"أون سبورت" في تمام الساعة 9 مساءً.





مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وغينيا

أعلن الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة خافيير أجيري تشكيل الفريق لمواجهة غينيا الودية والمقرر لها مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية.

وجاء التشكيل على النحو التالي :





حراسة المرمى : محمد الشناوي





خط الدفاع : عمر جابر - باهر المحمدي - محمود الونش - أحمد أيمن منصور





خط الوسط : طارق حامد - محمد النني - عبد الله السعيد - وليد سليمان - محمود تريزيجيه





خط الهجوم : مروان محسن.







