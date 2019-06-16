kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وغينيا يوتيوب في (مباراة وية) .. يلا شوت
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:36 م
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kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وغينيا يوتيوب في (مباراة وية) .. يلا شوت
يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم مع نظيره منتخب غينيا، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ثاني المباريات الودية لمنتخب مصر استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2019.
ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس أمم أفريقيا، في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخها.
وكان منتخب مصر قد خاض مباراة ودية أمام منتخب تنزانيا يوم الخميس الماضي، وانتهت المباراة بفوز الفراعنة بهدف نظيف.
kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وغينيا يوتيوب في (مباراة وية) .. يلا شوت
ويسعى المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر، للدفع بالتشيكل الأساسي للمنتخب في مباراة اليوم، من أجل الوقوف على العناصر الأساسية في الودية الأخيرة قبل خوض بطولة "الكان".
ومن المنتظر أن يدفع خافيير أجيري بالنجم الدولي المصري محمد صلاح والمحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، في مباراة اليوم، بجانب محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي أرسنال الإنجليزي، ومحمود حسن تريزيجية المحترف ضمن صفوف نادي قاسم باشا التركي.
ويفتتح منتخب مصر مبارياته في بطولة أمم أفريقيا بمباراة زيمبابوي يوم الجمعة المقبل.
kora live - كورة لايف بث مباشر مباراة مصر وغينيا يوتيوب في (مباراة وية) .. يلا شوت
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