"أبوالغيط": مطمئنون لتجاوز السودان للمرحلة الحالية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، الأحد، إنهم يشعرون بالاطمئنان والرضا أن ينتهي الوضع في السودان إلى التوصل إلى توافق، ينقل السودان إلى مرحلة جديدة تحقق التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما تؤمن لحكم مستقر ومقبول.





واستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، الأمين العام للجامعة العربية، وقدم شرحاً مفصلاً حول مجمل الأوضاع بالبلاد ورؤية المجلس وتواصله مع القوى السياسية السودانية من أجل الوصول إلى توافق حول ترتيبات الفترة الانتقالية.





وأوضح أبوالغيط في تصريحات صحفية أن هدف الجامعة العربية في هذه المرحلة هو التركيز على تأمين الاستقرار في السودان والتوصل إلى توافق داخلي فيه، يضع السودان في الوضع الذي ينبغي أن يكون عليه، وأضاف أبوالغيط أن رئيس المجلس استمع بتقدير واهتمام لجهود الجامعة العربية ودورها في الأوضاع بالبلاد.



