ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوهرة تونسية على رادار مانشستر يونايتد

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:34 م
جوهرة تونسية على رادار مانشستر يونايتد
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تقدم بعرض رسمي بقيمة 4 مليون يورو لـ ضم الفرنسي هانيبال مجبري ذو الـ 16 عاماً والملقب بـ "الفتى الأعجوبة" وسط خلاف قانوني بشأن عقده مع ناديه موناكو الفرنسي. 

الجدير بالذكر وبحسب ما ذكره موقع "لو باريزيان فإن مانشستر يونايتد تقدم بعرض، بعد اهتمام متزايد باللاعب من قبل نادي ليون.

وكان مجبري (الأمل الكبير للكرة الفرنسية) قد ناشد رابطة كرة القدم المحترفة من أجل إنهاء عقده مع موناكو، بسبب مخالفة قام بها النادي الفرنسي (التوقيع معه دون سن الـ15)، لكن تم رفض الطلب بسبب معاقبة موناكو لنفس السبب في فبراير الماضي.
Advertisements
المزيد عن: هانيبال موناكو مانشستر يونايتد ليون لاعبي مانشستر يونايتد صفقات مانشستر يونايتد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
المغرب
-
x
18:00
-
زامبيا
السنغال
-
x
19:45
-
نيجيريا
تنزانيا
-
x
20:00
-
زيمبابوي
الجزائر
-
x
20:00
-
مالي
مصر
-
x
21:00
-
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر