جوهرة تونسية على رادار مانشستر يونايتد
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:34 م
عمر عبدالعزيز
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تقدم بعرض رسمي بقيمة 4 مليون يورو لـ ضم الفرنسي هانيبال مجبري ذو الـ 16 عاماً والملقب بـ "الفتى الأعجوبة" وسط خلاف قانوني بشأن عقده مع ناديه موناكو الفرنسي.
الجدير بالذكر وبحسب ما ذكره موقع "لو باريزيان فإن مانشستر يونايتد تقدم بعرض، بعد اهتمام متزايد باللاعب من قبل نادي ليون.
وكان مجبري (الأمل الكبير للكرة الفرنسية) قد ناشد رابطة كرة القدم المحترفة من أجل إنهاء عقده مع موناكو، بسبب مخالفة قام بها النادي الفرنسي (التوقيع معه دون سن الـ15)، لكن تم رفض الطلب بسبب معاقبة موناكو لنفس السبب في فبراير الماضي.
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