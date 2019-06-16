جوهرة تونسية على رادار مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد تقدم بعرض رسمي بقيمة 4 مليون يورو لـ ضم الفرنسي هانيبال مجبري ذو الـ 16 عاماً والملقب بـ "الفتى الأعجوبة" وسط خلاف قانوني بشأن عقده مع ناديه موناكو الفرنسي.





الجدير بالذكر وبحسب ما ذكره موقع "لو باريزيان فإن مانشستر يونايتد تقدم بعرض، بعد اهتمام متزايد باللاعب من قبل نادي ليون.



