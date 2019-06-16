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عاجل.. تعديلات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:35 م
عاجل.. تعديلات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا
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علي نبوي وعمرو مصطفى ومحمد الصو
 
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أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع بينهما على إستاد برج العرب.


وجاء التشكيل كالآتي:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد أيمن منصور وعمر جابر

خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ووليد سليمان

خط الهجوم: تريزيجيه ومروان محسن

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المزيد عن: مواجهة غينيا منتخب مصر محمد صلاح كورة غينيا رياضة
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