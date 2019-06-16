عاجل.. تعديلات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:35 م
علي نبوي وعمرو مصطفى ومحمد الصو
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أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع بينهما على إستاد برج العرب.
وجاء التشكيل كالآتي:-
حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: باهر المحمدي ومحمود حمدي الونش وأحمد أيمن منصور وعمر جابر
خط الوسط: محمد النني وطارق حامد وعبد الله السعيد ووليد سليمان
خط الهجوم: تريزيجيه ومروان محسن
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