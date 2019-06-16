عاجل.. تعديلات بالجملة في تشكيل منتخب مصر أمام غينيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول تشكيل الفراعنة لمواجهة غينيا في المباراة الودية التي تجمع بينهما على إستاد برج العرب.





وجاء التشكيل كالآتي:-





حراسة المرمى: محمد الشناوي