تابعونا: مشاهدة مباراة مصر وغينيا "بث مباشر" اليوم ON SPORT HD (شاهدوها)

بث مباشر مباراة مصر وغينيا حيث يخوض المنتخب المصري البروفة النهائية قبل الكان بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب غينيا مشاهدة مباراة مصر وغينيا بث مباشر في المباراة التي تقام على أرضية ملعب برج العرب في التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر مساءا بتوقيت أبو ظبي اليوم الأحد الموافق السادس عشر من شهر يونيو لعام 2019 ميلاديا في المباراة الودية التي تجمع بين المنتخبين في التحضير الأخير لهما قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية 2019 ويسعى المنتخبين للوقوف على مدى جاهزيتهما الفنية المعترك الإفريقي خاصة المنتخب المصري مشاهدة مباراة مصر وغينيا بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة مصر وغينيا

يدخل المنتخب المصري مباراة اليوم وهو عازما على تحقيق الانتصار لطمأنة الجماهير المصرية قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها ويتيح موقع يلا شوت بلس خدمة البث المباشر للقاء الليلة مشاهدة مباراة مصر اليوم حيث من المنتظر أن يدفع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بالتشكيل الأساسي الذي سيخوض به منافسات الكان وسيلعب أجيري بطريقته المعتادة 4-3-3 ويعتمد المكسيكي على كل من محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي وأفضل لاعب في إفريقيا لآخر موسمين وأيضا محمود تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي بالإضافة لعبد الله السعيد ومروان محسن ويسعى المنتخب المصري للذهاب بعيدا في البطولة الإفريقية خاصة وأنه صاحب الأرض والجمهور في البطولة وسيكون من أبرز المرشحين للفوز باللقب مشاهدة مباراة مصر وغينيا أون لاين.

على الجانب الآخر يدخل منتخب غينيا مباراة اليوم وهو يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام واحد من أقوى المنتخبات في القارة الإفريقية تمنحه دفعة معنوية قبل انطلاق البطولة وسيتم نقل المباراة عبر رابط بث مباشر yalla shoot plus مشاهدة مباراة غينيا اليوم حيث يشارك المنتخب الغيني في كأس الأمم الإفريقية هذا العام بعدما نجح في تصدر المجموعة الثامنة في تصفيات الكان بعد أن جمع 12 نقطة وأوقعت قرعة أمم إفريقيا منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخب نيجيريا منتخب مدغشقر وبوروندي ويعول بول بوت المدير الفني للمنتخب الغيني على مجموعة من اللاعبين الكبار في مقدمتهم الهجوم: إبراهيما تراوري لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني و فرانسوا كامانو نجم بوردو الفرنسي ومحمد ياتارا لاعب أوكسير الفرنسي.

موعد مباراة مصر وغينيا والقنوات الناقلة حيث من المقرر أن يدير الحكم المصري محمد عادل اللقاء تحكيميا وهو حكم دولي مميز وأدار مباراة مصر الودية الماضية أمام تنزانيا ويفتقد منتخب غينيا في مباراة اليوم لنجمه الأول نابي كيتا لاعب ليفربول وزميل محمد صلاح و سيتواجد عدد من اللاعبين المميزين على مقاعد البدلاء في منتخب مصر أبرزهم وليد سليمان وكوكا والنني وسيشهد اللقاء مشاركة بنغالي فودي كويتا لاعب قاسم باشا التركي وزميل تريزيجيه في الدوري التركي وسيتم نقل المباراة عبر قناتي أون سبورت و تايم سبورت في بث حي ومباشر.