علاء ولي الدين يتحدث عن كواليس فيلمه "عبود على الحدود"

فى فيديو نادر للراحل علاء ولى الدين، ظهر مع الإعلامية سلمى الشماع وهو يتحدث عن فيلمه "عبود على الحدود"، فى أولى بطولاته السينمائية، ومعه مخرج الفيلم مجدى الهوارى وتحدث عن دوره فى أحداث العمل وتفاصيل الشخصية الكوميدية التى قدمها مع النجم الكبير حسن حسنى.









وتحدث مجدى الهوارى عن علاقته بعلاء ولى الدين التى بدأت فى الفوازير مع النجم محمد هنيدى والفنان أشرف عبد الباقى، وروى أيضًا أن علاء ولي الدين دائما ما يصطحب كيس العسلية معه، وهنا أظهرها للكاميرا.









وقبل وفاة علاء ولى الدين كان فى الشهور الأخيرة يشعر بقرب موعد رحيله وكان يُخبر المقربين منه بذلك حتى إنه اشترى مقبرة في مدينة نصر قبل وفاته بفترة قصيرة وقال لوالدته إن هذه الدار الباقية، وحدث بالفعل ما شعر به الراحل، وتوفي أول يوم من عيد الأضحى 11 فبراير 2003 بعد أن صلى صلاة العيد وذبح الأضحية ووزع اللحوم بنفسه وكان السبب غيبوبة سكر.







