خبير أمن معلومات يكشف طرق النصب على مواقع الإنترنت

قال المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، إن بعض الإعلانات التي تظهر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع وتقوم بعرض منتجات أوعمل تخفيضات على بعض السلع قد تكون في الحقيقة عملية "نصب إلكتروني".





وأضاف "حجاج"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج " صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك طرقا للنصب على المواطنين من خلال بعض المواقع التي تروج عروضا على موقع آمن وطريقه الدفع تكون آمنة.



