75 مليون يورو تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع بديل بوجبا
الأحد 16/يونيو/2019 - 07:25 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أرسل وسيطًا يمثله رسميًا لإدارة نادي ريال بيتيس الإسباني ليؤكد لهم اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ النجم الأرجنتيني المتألق جيوفاني لو سيلسو.
وأكدت التقارير على أن إدارة مان يونايتد أبدت استعدادها لتقديم عرض يفوق أعلى عرض وصل لبيتيس من أجل اللاعب، حيث أن النادي الإسباني يطلب ٧٥ مليون يورو، ويونايتد لا يمانع الوصول لذلك السعر.
الجدير بالذكر ان نادي ريال مدريد، قد يكون وجهة محتملة للاعب، حيث عُرِض اللاعب على مدريد كبديل لكرواتي لوكا مودريتش.
ويأتي موقف ريال مدريد من اللاعب بسبب المدرب زين الدين زيدان، حيث يريد بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر، لكنه يعرف بأن ذلك سيكلف مدريد مبلغًا كبيرًا.
Advertisements
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 19-2-2019.. نيمار يحطط شروطه للانتقال للملكي
- ريال مدريد وبرشلونة يتصارعان على موهبة باريس سان جيرمان
- صدمة جديدة تضرب باريس جيرمان بعد الخروج من دوري الأبطال
- ريال مدريد يقدم عرض "أغلى لاعب في العالم" لكيليان مبابي
- برشلونة يصدم ريال مدريد في صفقة جديدة
- الكشف عن تفاصيل عرض ريال مدريد لضم بوجبا
- تطور جديد.. ريال مدريد على بعد خطوة واحدة من ضم "بوجبا"
- أهم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس.. هازارد: سأفوز بالكرة الذهبية بهذه الطريقة وصدمة قوية في كبري الصفقات الصيفية
- صراع ناري بين برشلونة وريال مدريد على صفقة جديدة
- مانشستر يونايتد يغري ريال بيتيس بـ70 مليون لخطف نجم وسط الفريق