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75 مليون يورو تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع بديل بوجبا

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:25 م
75 مليون يورو تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع بديل بوجبا
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عمر عبدالعزيز
 
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أرسل وسيطًا يمثله رسميًا لإدارة نادي ريال بيتيس الإسباني ليؤكد لهم اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ النجم الأرجنتيني المتألق جيوفاني لو سيلسو.
 
وأكدت التقارير على أن إدارة مان يونايتد أبدت استعدادها لتقديم عرض يفوق أعلى عرض وصل لبيتيس من أجل اللاعب، حيث أن النادي الإسباني يطلب ٧٥ مليون يورو، ويونايتد لا يمانع الوصول لذلك السعر.

الجدير بالذكر ان نادي ريال مدريد، قد يكون وجهة محتملة للاعب، حيث عُرِض اللاعب على مدريد كبديل لكرواتي لوكا مودريتش.

ويأتي موقف ريال مدريد من اللاعب بسبب المدرب زين الدين زيدان، حيث يريد بول بوجبا لاعب الشياطين الحمر، لكنه يعرف بأن ذلك سيكلف مدريد مبلغًا كبيرًا.
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