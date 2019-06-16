75 مليون يورو تفصل مانشستر يونايتد عن التعاقد مع بديل بوجبا

أفادت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قد أرسل وسيطًا يمثله رسميًا لإدارة نادي ريال بيتيس الإسباني ليؤكد لهم اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، بـ النجم الأرجنتيني المتألق جيوفاني لو سيلسو.

وأكدت التقارير على أن إدارة مان يونايتد أبدت استعدادها لتقديم عرض يفوق أعلى عرض وصل لبيتيس من أجل اللاعب، حيث أن النادي الإسباني يطلب ٧٥ مليون يورو، ويونايتد لا يمانع الوصول لذلك السعر.



