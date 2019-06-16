وقف مسرحية هنيدي "3 أيام في الساحل" وتحديد موعد الاستئناف خلال أيام

أوقف النجم محمد هنيدى والقائمين على مسرحية "3 أيام فى الساحل"، عرض العمل على مسرح كايرو شو، حيث كان آخر أيام عرضها أول أمس الجمعة، على أن يتم تحديد موعد استئناف عرضها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.









وعرضت أول أيام عيد الفطر الماضى وحققت نجاحاً جماهيرياً وإيرادات عالية منذ عرضها بداية من الموسم الشتوى حتى الآن ويشارك فى بطولة العرض المسرحى كل من بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومها أبو عوف ومحمد ثروت ومحمد محمود وندا موسى إخراج مجدى الهواري.



