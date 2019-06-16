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أستاذ علم أدوية: صناعة الأدوية في مصر توفر حوالي 90% من احتياجاتنا

الأحد 16/يونيو/2019 - 07:25 م
أستاذ علم أدوية: صناعة الأدوية في مصر توفر حوالي 90% من احتياجاتنا
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كساب أحمد
 
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قال الدكتور هشام الرفاعي، أستاذ علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، إن صناعة الأدوية في مصر، توفر ما يقرب من 90% من احتياجاتنا من الأدوية البشرية والبيطرية على حد سواء.

وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المشكلة الرئيسية في صناعة الأدوية أن أكثر من 90% من مدخلات هذه صناعة تستورد من الخارج، وهذا يكلف الدولة المصرية 1.5 مليار دولار سنويًا. 

ولفت إلى أن الدولة حاليًا تسعى لوقف الاستيراد وزيادة وتشجيع التصدير، وفي هذا الإطار هناك ضرورة لقيام شراكة مع الشركات الأجنبية، لإنتاج المادة الفاعلة لصناعة الأدوية في مصر بشكل كامل. 
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