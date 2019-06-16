أستاذ علم أدوية: صناعة الأدوية في مصر توفر حوالي 90% من احتياجاتنا

قال الدكتور هشام الرفاعي، أستاذ علم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر، إن صناعة الأدوية في مصر، توفر ما يقرب من 90% من احتياجاتنا من الأدوية البشرية والبيطرية على حد سواء.





وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن المشكلة الرئيسية في صناعة الأدوية أن أكثر من 90% من مدخلات هذه صناعة تستورد من الخارج، وهذا يكلف الدولة المصرية 1.5 مليار دولار سنويًا.



