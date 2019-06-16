بعد الحكم ببراءته في قضية تعاطي المخدرات.. تعرف على فيلم "ريكو" الجديد

بعد الأزمات الأخيرة التي تعرض لها المطرب "ريكو"، والذي تم حبسه على أثرها، بتهمة تعاطي المخدرات "الهيروين"، وتم الحكم بالبراءة في حقه، عاد مرة أخرى لتقديم أعمال سينمائية.





حيث يستعد ريكو لدخول فيلم جديد من بطولته بعنوان "الأب المذنب"، ينتمى الفيلم لنوعية أفلام البطولات الجماعية الشبابية، ويشارك به عدد من الوجوه الجديدة، تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق عن قصة حقيقية حول أب يعامل أولاده ببخل وقسوة.





ويقوم مخرج ومؤلف الفيلم مصطفى نجيب، حاليا بمعاينة أماكن التصوير، تمهيدا لبدء تصوير مشاهد الفيلم خلال الأيام المقبلة، ومن المقر أن يتم التصوير فى أحد الاستديوهات بمدينة 6 أكتوبر، ومصر الجديدة وعدد من شوارع القاهرة.





يذكر أن "ريكو" كان قد اتهم في 2015 بقضية تعاطي مخدر الهيروين مع عدد من أصدقائه، وحصل على حكم بالبراءة بعد حبسه على ذمة التحقيق.





وكان آخر ظهور لـ"ريكو" في الأعمال الدرامية كضيف شرف في عدد من المسلسلات، منها "إمبراطورية مين"، و"المرافعة" في رمضان 2014.



