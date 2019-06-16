نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 للمعلمين والمعلمات | noor | نظام نور 1439 - 1440 | نظام نور المركزي | تسجيل دخول

نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 للمعلمين والمعلمات، يهتم العديد من الشعب السعودي العاملين بوزارة التربية والتعليم السعودية، و تتصدر في الفترة الأخيرة نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 محركات البحث الإلكترونية، لمعرفة تلك النتيجة من خلال الدخول عبر نظام نور المركزي وتسجيل رقم الحساب والدخول ومن ثم الذهاب لخدمة شؤون المعلمين والضغط على الاستعلام حتى تتعرف على نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440.





نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440

يمكنك الاستعلام عم نتيجة حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 من خلال الدخول عبر رابط نظام نور 1440 ( ). noor ).





وتمت شروط حركة النقل الداخلي نظام نور 1440 وفقا للجدول الزمني من أجل متابعة أعمال تحديث البيانات وحركة النقل للعام الدراسي الحالي، حيث يتم من خلال تلك حركة النقل تحديث بيانات المدارس من قبل قائدي المدارس وتحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية، فضلا عن إتاحة وزارة التربية والتعليم باب إدخال رغبات النقل الداخلي والخارجي عبر نظام نور، بجانب إعلان وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، عن إضافة عنصر مفاضلة لشاغلي الوظائف التعليمية للمبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز الدراسي.





حركة النقل الداخلي نظام نور 1440

ويذكر أن تعميم تحديث بيانات شاغلي الوظائف التعليمية والمدارس وإجراءات النقل الخارجي والداخلي للعام الدراسي 1439-1440هـ تضمن العديد من الأمور المستحدثة أبرزها إضافة التدريب الصيفي لعناصر المفاضلة في حركة النقل الخارجي لهذا العام الدراسي، فيما تم إضافة المبادرين في تنفيذ التكليف لسد العجز في عناصر المفاضلة اعتبارًا من العام الدراسي القادم ويتم احتسابه من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام، بجانب أنه تضمن التعميم إعادة توجيه الزيادة في التشكيلات المدرسية حسب الاحتياج سواء في التشكيلات المدرسية المكلفين عليها أو توجيههم المعلمين وفق الاحتياج.



