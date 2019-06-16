قوات الاحتلال تعتقل 10 فلسطينيين بالضفة
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:11 م
احمد ثابت
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 فلسطينيين في مداهمات نفذتها بأنحاء متفرقة من محافظة بيت لحم ورام الله بالضفة الغربية فجر اليوم .
على صعيد متصل .. شرع أسرى سجن "عسقلان" اليوم بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشونها جراء ممارسات إدارة السجن بحقهم .
وقال اللواء قدري أبو بكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الإضراب يأتي من أجل المطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى ووقف الاقتحامات الليلية وإعادة ممثل المعتقل المبعد وإنهاء جميع المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة.. مشيرا إلى أن وحدات القمع الخاصة الإسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيرا أول أمس بعد منتصف الليل ونكلت بالأسرى وحطمت أغراضهم الخاصة.
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