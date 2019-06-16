ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

يوفنتوس يقطع الطريق على برشلونة وباريس ويستعد لخطف صفقة الموسم

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:04 م
يوفنتوس يقطع الطريق على برشلونة وباريس ويستعد لخطف صفقة الموسم
Advertisements
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
Advertisements
يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولو يوفنتوس سيقوموا بمحاولة أخيرة مع ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي.

ويستهدف البيانكونيري إقناع دي ليخت بالقدوم إلى مدينة تورينو وخطفه من الراغبين في ضمه، وهم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.
Advertisements
المزيد عن: يوفنتوس نادي برشلونة الاسباني صفقات برشلونة دي ليخت باريس سان جيرمان اياكس
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر