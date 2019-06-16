يوفنتوس يقطع الطريق على برشلونة وباريس ويستعد لخطف صفقة الموسم

يسعى نادي يوفنتوس الإيطالي، لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بالتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل، للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا.





وبحسب ما ذكرته صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن مسؤولو يوفنتوس سيقوموا بمحاولة أخيرة مع ماتياس دي ليخت، قائد ومدافع أياكس أمستردام الهولندي.



