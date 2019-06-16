مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة وان بيساكا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد، حدد بديل صفقة وان بيساكا في حال فشل التفاوض للانضمام للكتيبة الحمراء خلال فنرة الانتقالات الصيفية الحالية.





وتبعاً لـصحيفة الإنجليزية "ذا صن" أن يوجد رغبة من جانب الشياطين الحمر لتدعيم الجبهة اليمنى من خلال التعاقد مع دينزل دومفريس ظهير أيمن فريق أيندهوفن الهولندي، كبديل لصفقة وان بيساكا لاعب كريستال بالاس.





وذكرت ان رغبة اليونايتد جاءت بسبب سعره المناسب والذي يصل لـ25 مليون يورو على عكس بيساكا الذي طلبت ادارة كريستال 60 مليون للتخلي عنه.





حيث يمتاز لاعب ايندهوفن يقدرته في المشاركة بأكثر من مركز بخلاف مركزه الأساسي حيث يمتلك القدرة في المشاركة كقلب مدافع أو مركز الوسط المدافع.



