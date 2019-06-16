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مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة وان بيساكا

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:08 م
مانشستر يونايتد يحدد بديل صفقة وان بيساكا
سولسكاير
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مصطفى صابر
 
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي مانشستر يونايتد، حدد بديل صفقة وان بيساكا في حال فشل التفاوض للانضمام للكتيبة الحمراء خلال فنرة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتبعاً لـصحيفة الإنجليزية "ذا صن" أن يوجد رغبة من جانب الشياطين الحمر لتدعيم الجبهة اليمنى من خلال التعاقد مع دينزل دومفريس ظهير أيمن فريق أيندهوفن الهولندي، كبديل لصفقة وان بيساكا لاعب كريستال بالاس.

وذكرت ان رغبة اليونايتد جاءت بسبب سعره المناسب والذي يصل لـ25 مليون يورو على عكس بيساكا الذي طلبت ادارة كريستال 60 مليون للتخلي عنه.

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حيث يمتاز لاعب ايندهوفن يقدرته في المشاركة بأكثر من مركز بخلاف مركزه الأساسي حيث يمتلك القدرة في المشاركة كقلب مدافع أو مركز الوسط المدافع.

وقد يعد دومفريس أنه من ضمن العناصر البارزة في ايندهوفن حيث شارك في 43 مباراة مختلفة أحرز خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة .
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