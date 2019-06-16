ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمرو أديب لـ"ريا أبي راشد": "أنا بحقد عليكِ"

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:04 م
عمرو أديب لـريا أبي راشد: أنا بحقد عليكِ
ريا أبي راشد
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب أثناء إجراءه حوار مع الإعلامية "ريا أبي راشد" "أنا بحقد عليكِ، معلنا إعجابه الشديد بتاريخها في ما تقدمه من أعمال مميزة.

وخلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساءالسبت، كشفت ريا أبي راشد، الإعلامية اللبنانية البريطانية، عن قائلة "خجلت كثيرًا خلال إجرائي حوارًا مع الفنان العالمي توم كروز"، متابعة: "وجهي أصبح مثل القوطة".

وأضافت ريا أنها خلال حوارها مع الفنانة العالمية جوليا روبرتس "لم ترتاح"؛ لأن الفنانة كانت تميل إلى إجراء أحاديث مع الرجال أكثر من السيدات، وكانت قاسية معها ولم تجاوبها جيدًا، مشيرة إلى أن الفنانة تغيَّرت بعدما أصبحت أُمًا، لكنها من أجمل النساء التي تراها على طبيعتها.
Advertisements
المزيد عن: عمرو اديب وريا ابي راشد عمرو اديب ريا ابي راشد انا بحقد عليكِ الرابطة الرياضية الكونجولية الاعلامية ريا أبي راشد
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر