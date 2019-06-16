عمرو أديب لـ"ريا أبي راشد": "أنا بحقد عليكِ"

قال الإعلامي عمرو أديب أثناء إجراءه حوار مع الإعلامية "ريا أبي راشد" "أنا بحقد عليكِ، معلنا إعجابه الشديد بتاريخها في ما تقدمه من أعمال مميزة.





وخلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساءالسبت، كشفت ريا أبي راشد، الإعلامية اللبنانية البريطانية، عن قائلة " خجلت كثيرًا خلال إجرائي حوارًا مع الفنان العالمي توم كروز"، متابعة: "وجهي أصبح مثل القوطة".





وأضافت ريا أنها خلال حوارها مع الفنانة العالمية جوليا روبرتس "لم ترتاح"؛ لأن الفنانة كانت تميل إلى إجراء أحاديث مع الرجال أكثر من السيدات، وكانت قاسية معها ولم تجاوبها جيدًا، مشيرة إلى أن الفنانة تغيَّرت بعدما أصبحت أُمًا، لكنها من أجمل النساء التي تراها على طبيعتها.