صلاح عبد الله: تشجيعى لمنتخب بلدي يعادل 100 مرة تشجيعي للزمالك

دعم الفنان صلاح عبد الله، المنتخب بالكامل، وقال عبر "تويتر": "بغض النظر عن انتمائك الكروي يا بني فردي على سؤالك الخبيث هو: حماسي في تشجيع منتخب بلدي يعادل ميت مليون مرة حماسي في تشجيع الزمالك".









صلاح عبد الله مشجع زمالكاوى متعصب، ولكنه ليس كغيره الذين يخرجون على حساباتهم الشخصية ويملأون الدنيا صراخًا عند هزيمة الزمالك أو تعرضه لكبوة، بل لا يخجل فى اطلاق النكات إذا أتيحت الفرحة، وعلى النقيض، يشارك جمهوره من المعسكر الأبيض فى حالة هزيمة الأهلى بمجموعة من "تغريدات" و"بوستات" والتحفيل، خفيفة الظل وسهلة الهضم.





وتعد بطولة أمم أفريقيا الحدث الأهم داخل القارة الأفريقية، والرابع على مستوى العالم بعد كأس الأمم الأوروبية، وكأس كوبا أمريكا، وكأس العالم.







