ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

صلاح عبد الله: تشجيعى لمنتخب بلدي يعادل 100 مرة تشجيعي للزمالك

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:08 م
صلاح عبد الله: تشجيعى لمنتخب بلدي يعادل 100 مرة تشجيعي للزمالك
صلاح عبد الله
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
دعم الفنان صلاح عبد الله، المنتخب بالكامل، وقال عبر "تويتر": "بغض النظر عن انتمائك الكروي يا بني فردي على سؤالك الخبيث هو: حماسي في تشجيع منتخب بلدي يعادل ميت مليون مرة حماسي في تشجيع الزمالك".


صلاح عبد الله مشجع زمالكاوى متعصب، ولكنه ليس كغيره الذين يخرجون على حساباتهم الشخصية ويملأون الدنيا صراخًا عند هزيمة الزمالك أو تعرضه لكبوة، بل لا يخجل فى اطلاق النكات إذا أتيحت الفرحة، وعلى النقيض، يشارك جمهوره من المعسكر الأبيض فى حالة هزيمة الأهلى بمجموعة من "تغريدات" و"بوستات" والتحفيل، خفيفة الظل وسهلة الهضم.

وتعد بطولة أمم أفريقيا الحدث الأهم داخل القارة الأفريقية، والرابع على مستوى العالم بعد كأس الأمم الأوروبية، وكأس كوبا أمريكا، وكأس العالم.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك.. أفضل فيلم في أفلام عيد الفطر المبارك؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الجزائر
x
18:00
مالي
السنغال
x
18:00
نيجيريا
تنزانيا
x
18:00
زيمبابوي
المغرب
x
18:30
زامبيا
مصر
x
21:00
غينيا
بطولة كوبا أمريكا 2019
الأرجنتين - أساسي
0
x
00:00
2
كولومبيا
باراجواي
x
21:00
قطر