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الأهلي السعودي يخطط لخطف نجم الترجي

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:03 م
الأهلي السعودي يخطط لخطف نجم الترجي
غيلان الشعلالي
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أميرة فطيم
 
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كشفت تقارير صحفية أن غيلان الشعلالي لاعب نادي الترجي ومنتخب تونس، مرشح بقوة للانتقال للأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت صحيفة "العين الرياضية"، إلى أن الشعلالي سيوقع عقود انتقاله للأهلي في مصر خلال الأسبوع المقبل، ما لم تحدث تطورات جديدة في الموضوع.

ويتواجد الشعلالي في وضعية لاعب حر، حيث إن عقده مع نادي العاصمة التونسية ينتهي يوم 30 يونيو الحالي.

وشارك الشعلالي مع الترجي في 136 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وأهدى 16 تمريرة حاسمة، كما فاز معه بعدة ألقاب محلية.

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المزيد عن: غيلان الشعلالي الترجي الاهلي السعودي
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