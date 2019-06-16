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إحتجاجات هونج كونج الاكير منذ عام 1989

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:02 م
إحتجاجات هونج كونج الاكير منذ عام 1989
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احمد ثابت
 
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شارك قرابة مليوني شخص في احتجاج جماهيري في هونج كونج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين.

ولم يتم التحقق من الرقم بشكل مستقل. إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون هذا أكبر احتجاج منذ عام 1989 .

خرجت الجماهير على الرغم من تعليق مشروع القانون - الذي سيسمح بالتسليم من هونج كونج إلى الصين القارية - يوم السبت .

من جانبه اعتذر زعيم هونج كونج كاري لام يوم الاحد عن اقتراحه مشروع القانون .

العديد من المتظاهرين ، الذين يخشون زيادة النفوذ الصيني على هونغ كونغ ، يدعونه إلى الاستقالة بسبب الاضطرابات .

كما يطالبون بإلغاء مشروع القانون ، وليس فقط تعليقه .

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