إحتجاجات هونج كونج الاكير منذ عام 1989
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:02 م
احمد ثابت
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شارك قرابة مليوني شخص في احتجاج
جماهيري في هونج كونج ضد مشروع قانون مثير للجدل لتسليم المجرمين.
ولم يتم التحقق من الرقم بشكل مستقل.
إذا تم تأكيد ذلك ، فسيكون هذا أكبر احتجاج منذ عام 1989 .
خرجت الجماهير على الرغم من تعليق
مشروع القانون - الذي سيسمح بالتسليم من هونج كونج إلى الصين القارية - يوم السبت
.
من جانبه اعتذر زعيم هونج كونج كاري
لام يوم الاحد عن اقتراحه مشروع القانون .
العديد من المتظاهرين ، الذين يخشون
زيادة النفوذ الصيني على هونغ كونغ ، يدعونه إلى الاستقالة بسبب الاضطرابات .
كما يطالبون بإلغاء مشروع القانون ،
وليس فقط تعليقه .
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