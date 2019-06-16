أحمد صلاح حسني يوجه رسالة لفريق فيلم "الممر"

وجه الفنان أحمد صلاح حسنى، كلمة لأبطال وصناع فيلم "الممر" الذى ينافس حاليًا فى السينمات، وحقق أعلى الإيرادات حتى الآن، وجاء فى المركز الثانى بإيرادات اقتربت من 30 مليون جنيه حيث حصد حتى الآن 29 مليونًا و526 ألف جنيه والفيلم تأليف وإخراج شريف عرفة وشارك فى السيناريو والحوار أمير طعيمة.









وشارك أحمد صلاح حسنى جمهوره ونشر صور للمشاركين في العمل وعلق عليها قائلاً: "أحلى صحبة وأجدع ناس. الممر. أحمدعز.. شريف منير.. فراج".





وحازت الصور على إعجاب الكثير من متابعي الفنان أحمد صلاح حسني على صفحته، وأشادوا بالنجاح الكبير الذي حققه الفيلم.





فيلم الممر بطولة أحمد عز، ومحمد جمعة، ومحمد فراج، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأحمد رزق، إضافة إلى كل من هند صبري وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.







