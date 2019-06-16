أسهل طريقة لتحضير التوست بالتونة

مقادير التوست بالتونة

- توست : كيس (طري)

- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)

- الفليفلة : 1 حبة (مقطعة شرائح)

- البصل : ربع كوب (مقطع دوائر)

- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)

- التونا : علبة (كبيرة الحجم / مفتتة)

- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة

- جبن كريمي : 3 قطع

- القشدة : علبة (كبيرة الحجم)

- مرق دجاج : ربع حبة

- ماء ساخن : ربع كوب

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة





طريقة تحضير التوست بالتونة

1- أزيلي أطراف التوست وصفّيه بالبايركس.





2- في قدر، حمّي الزيت وشوّحي البصل ثمّ أضيفي فوقه الفليفلة، البصل الأخضر، الطماطم والتونة وحرّكي.





3- ضعي المزيج فوق التوست في البايركس.





4- أضيفي طبقة جديدة من التوست المنزوع الأطراف.





5- في الخلاط الكهربائي، اخلطي الجبن، المايونيز، القشدة، الماء ومرق الدجاج حتى تحصلي على كريمة.





6- اسكبي الكريمة فوق التوست.





7- حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وأدخلي البايركس 5 دقائق حتى تحمرّ من الأعلى.





8- قطّعي التوست وضعي عليه التونة وقدّميه.