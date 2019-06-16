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أسهل طريقة لتحضير التوست بالتونة

الأحد 16/يونيو/2019 - 06:01 م
أسهل طريقة لتحضير التوست بالتونة
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مقادير التوست بالتونة
- توست : كيس (طري) 
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات) 
- الفليفلة : 1 حبة (مقطعة شرائح) 
- البصل : ربع كوب (مقطع دوائر) 
- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات) 
- التونا : علبة (كبيرة الحجم / مفتتة) 
- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة 
- جبن كريمي : 3 قطع 
- القشدة : علبة (كبيرة الحجم) 
- مرق دجاج : ربع حبة 
- ماء ساخن : ربع كوب 
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة 

طريقة تحضير التوست بالتونة
1- أزيلي أطراف التوست وصفّيه بالبايركس.

2- في قدر، حمّي الزيت وشوّحي البصل ثمّ أضيفي فوقه الفليفلة، البصل الأخضر، الطماطم والتونة وحرّكي.

3- ضعي المزيج فوق التوست في البايركس.

4- أضيفي طبقة جديدة من التوست المنزوع الأطراف.

5- في الخلاط الكهربائي، اخلطي الجبن، المايونيز، القشدة، الماء ومرق الدجاج حتى تحصلي على كريمة.

6- اسكبي الكريمة فوق التوست.

7- حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وأدخلي البايركس 5 دقائق حتى تحمرّ من الأعلى.

8- قطّعي التوست وضعي عليه التونة وقدّميه.
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