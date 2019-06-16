أسهل طريقة لتحضير التوست بالتونة
الأحد 16/يونيو/2019 - 06:01 م
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مقادير التوست بالتونة
- توست : كيس (طري)
- البصل : 1 حبة (كبير الحجم / مقطع مكعبات)
- الفليفلة : 1 حبة (مقطعة شرائح)
- البصل : ربع كوب (مقطع دوائر)
- طماطم : 1 حبة (مقطعة مكعبات)
- التونا : علبة (كبيرة الحجم / مفتتة)
- المايونيز : 4 ملاعق كبيرة
- جبن كريمي : 3 قطع
- القشدة : علبة (كبيرة الحجم)
- مرق دجاج : ربع حبة
- ماء ساخن : ربع كوب
- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة
طريقة تحضير التوست بالتونة
1- أزيلي أطراف التوست وصفّيه بالبايركس.
2- في قدر، حمّي الزيت وشوّحي البصل ثمّ أضيفي فوقه الفليفلة، البصل الأخضر، الطماطم والتونة وحرّكي.
3- ضعي المزيج فوق التوست في البايركس.
4- أضيفي طبقة جديدة من التوست المنزوع الأطراف.
5- في الخلاط الكهربائي، اخلطي الجبن، المايونيز، القشدة، الماء ومرق الدجاج حتى تحصلي على كريمة.
6- اسكبي الكريمة فوق التوست.
7- حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية وأدخلي البايركس 5 دقائق حتى تحمرّ من الأعلى.
8- قطّعي التوست وضعي عليه التونة وقدّميه.
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