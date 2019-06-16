فيدال يوجه رسالة نارية إلى ميسي
الأحد 16/يونيو/2019 - 05:56 م
عمر عبدالعزيز
Advertisements
Advertisements
وجه النجم الدولي التشيلي أرتورو فيدال متوسط ميدان فريق برشلونة الإسباني، رسالة نارية إلى زميله بالفريق ليونيل ميسي لاعب منتخب الأرجنتين.
وبعث فيدال رسالة نارية إلى ميسي، في حال واجه منتخب تشيلي نظيره الأرجنتيني، في الأدوار المتقدمة ببطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليًا بالبرازيل.
وقال فيدال خلال المؤتمر الصحفي لمنتخب تشيلي: "أنا لا أخاف منه، لكن عليك أن تسأله عما إذا كان هو خائفاً، إذا لعبنا مجدداً مع الأرجنتين، فسنفوز مرة أخرى".
Advertisements
المزيد عن: ميسي وفيدال ميسي منتخب تشيلي تشيلي والارجنتين بطولة كوبا امريكا برشلونة الارجنتين في كوبا امريكا
- تشيلي.. لا للتمثيل المشرف في كأس القارات
- فيدال: منتخب الأرجنتين لا يساعد ميسي
- فيدال: أتمنى مواجهة ميسي في نهائي كوبا أمريكا
- مشاهدة مباراة تشيلي الاكوادور بث مباشر اليوم 22-6-2019 في بطولة كوبا أمريكا Copa América
- cupa | مشاهدة مباراة الأرجنتين وكولومبيا في بث مباشر بتاريخ 15-06- 2019 كوبا أمريكا 2019