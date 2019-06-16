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مقادير كرات الجبن بالبطاطس

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:59 م
مقادير كرات الجبن بالبطاطس
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مقادير كرات الجبن بالبطاطس
- البطاطس : 4 حبات (مقشرة ومسلوقة) 
- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة 
- ملح : نصف ملعقة صغيرة 
- جبن الشيدر : نصف كوب (مبشور) 
- جبن موزاريلا : نصف كوب (مبشور) 
- البصل الأخضر : 2 عود (مفروم ناعم) 
- كريمة : ربع كوب (سائلة) 
- الزيت النباتي : نصف كوب 

طريقة تحضير كرات الجبن بالبطاطس
1. اهرسي البطاطس مع الملح والفلفل والكريمة حتى يصبح المزيج ناعماً.

2. أضيفي جبن الشيدر المبشور وجبن الموزريلا المبشور والبصل الأخضر واخلطي المكونات معا حتى يصبح المزيج متجانساً.

3. أدخلي الخليط للثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

4. أخرجي الخليط من الثلاجة وشكلي كرات متوسطة الحجم.

5. سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة إلى عالية.

6. اقلي كرات الجبن بالبطاطس في الزيت لمدة 5 دقائق حتى تتحمر وتتقرمش.

7. قدميها ساخنة إلى جانب صلصة المارينارا  أو الرانش حسب الرغبة.
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