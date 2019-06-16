"حماقي" يُشعل أضخم حفلات جدة بوصلات غنائيه متبادلة مع الجمهور السعودي على مدي ساعتين (فيديو وصور)

أحيا الميجا ستار محمد حماقي، حفله الغنائي الثالث بالمملكة العربية السعودية مساء أمس السبت بالواجه البحرية والذي يعد اضخم حفلات مدينة جدة من حيث الحضور الجماهيري والذي أضفى حالة من التفاعل غير المسبق، حيث تبادل الآلاف من الشباب الغناء مع نجمهم المفضل علي مدي قرابة الساعتين.

شهد الحفل حضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية وبخاصة أبناء الخليج العربي وصعد حماقي علي خشبة المسرح ليفتتح وصلته بأغنية "احلى حاجة فيكي" وسط عاصفة وموجات متتالية من التصفيق وهتافات إعجاب الجمهور الذي حرص على تسجل لحظة ظهوره وتواجدهم معهم عبر تسجيل الفيديوهات والبث اللايف بهواتفهم المحمولة .

حضر حماقي بصحبة مدير أعماله حمدي بدر وسط حراسة مشددة وحرص في بداية فقرته علي توجيه الشكر للجمهور السعودي المقرب لقلبه ولحفاوة استقبالهم له في حفلاته الثلاثة التي شهدتها المملكة بداية من مدينة الملك عبد الله الاقتصادية والدمام وجدة.

وأشار حماقي إلي أنهم يستحقون أن يقدم لهم كل مايطلبونه لينطلق بالعديد من أغانيه المميزة منها "كل يوم من ده" ،" يزلزل "، "صور" ، "ليلي "،"من البداية" ،"راضيني" و"يا ستار" والعمل ايه".. بالإضافة إلي "ما بلاش " .. وغيرها ممن شهدت تفاعلا غير مسبق من حيث مشاركة الجمهور في ترديد كلمات كل أغنية بشكل لافت للنظر.

أقيم الحفل بمواصفات لايف عالمية من حيث وابهار الإضاءة والمؤثرات البصرية بالإضافة إلى أجواء التفاعل الجماهيري التي كانت حديث وسائل التواصل الاجتماعي.

ونظراً للنجاحات الكبيرة التي حققتها الـ ٣ حفلات التي أحياها حماقي بالمملكة العربية السعودية، أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بأنه تقرر أقامه حفل آخر يتم الإعلان عنه خلال الأسبوعين المقبلين في منتجع درة العروس.