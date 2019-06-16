تسريحة شعر جديدة لـ علي ربيع.. ماذا قال لـ جمهوره؟

كشف الفنان علي ربيع عن تسريحة شعره الجديدة التي شوق جمهوره لها منذ يومين، وعبر حسابه الشخصي على موقع instagram، نشر علي ربيع صورته بعد الحلاقة.









وعلق ربيع على الصورة قائلا "يارب الحلاقه تكون عجبتكو لسه خارج من الحلاق بقالي يومين وحشتوني يا احلي جمهور في العالم بحبكو بس انتو طلعتو بتحبو شعري اكتر مني اول واحد في التاريخ شعره يبقي خشن والنَّاس تحبو. سبحان الله ".





يشار إلى أن علي ربيع منذ أن حقق شهرته وعرفه الجمهور حرص الممثل علي ربيع أحد نجوم فرقة "مسرح مصر"، على شكل شعره الكثيف وكان يتمسك بمظهره ويرفض تغييره طوال السنوات الماضية.



