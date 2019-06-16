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تسريحة شعر جديدة لـ علي ربيع.. ماذا قال لـ جمهوره؟

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:55 م
تسريحة شعر جديدة لـ علي ربيع.. ماذا قال لـ جمهوره؟
علي ربيع
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الفجر الفني
 
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كشف الفنان علي ربيع عن تسريحة شعره الجديدة التي شوق جمهوره لها منذ يومين، وعبر حسابه الشخصي على موقع instagram، نشر علي ربيع صورته بعد الحلاقة.


وعلق ربيع على الصورة قائلا "يارب الحلاقه تكون عجبتكو لسه خارج من الحلاق بقالي يومين وحشتوني يا احلي جمهور في العالم بحبكو بس انتو طلعتو بتحبو شعري اكتر مني اول واحد في التاريخ شعره يبقي خشن والنَّاس تحبو. سبحان الله ".

يشار إلى أن علي ربيع منذ أن حقق شهرته وعرفه الجمهور حرص الممثل علي ربيع أحد نجوم فرقة "مسرح مصر"، على شكل شعره الكثيف وكان يتمسك بمظهره ويرفض تغييره طوال السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن علي ربيع عرض له في شهر رمضان، مسلسل "فكرة بمليون جنيه" وشارك في بطولته كل من صلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قوره، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.
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