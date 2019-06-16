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داني ألفيش يُغازل برشلونة بتصريح مثير

الأحد 16/يونيو/2019 - 05:49 م
داني ألفيش يُغازل برشلونة بتصريح مثير
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عمر عبدالعزيز
 
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بعث النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، رسالة خاصة لناديه السابق برشلونة الإسباني. 

وقل ألفيش في تصريحات صحفية، على هامش مران منتخب البرازيل: "برشلونة هو بيتي، لقد قلت هذا دائماً ولا يمكنني أن أقول أي شيء آخر، أنا أحب هذا النادي وكل ما عشت فيه"، 

وأضاف لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق: "أحب كل الناس الذين هم جزء من النادي وجميع زملائي الذين ما زالوا هناك".
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