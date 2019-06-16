داني ألفيش يُغازل برشلونة بتصريح مثير

بعث النجم الدولي البرازيلي داني ألفيش، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، رسالة خاصة لناديه السابق برشلونة الإسباني.





وقل ألفيش في تصريحات صحفية، على هامش مران منتخب البرازيل: "برشلونة هو بيتي، لقد قلت هذا دائماً ولا يمكنني أن أقول أي شيء آخر، أنا أحب هذا النادي وكل ما عشت فيه"،



