موعد مباراة تنزانيا ضد زيمبابوي اليوم الاحد 16-6-2019

يلتقي منتخب زيمبابوي، مع منافسه منتخب تنزانيا اليوم الأحد 16 يونيو في الساعة السادسة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن الاستعدادات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي ستقام نسختها المقبلة في مصر.





ويواجه منتخب مصر، نظيره منتخب زيمبابوي يوم الجمعة 21 يونيو في الساعة العاشرة مساءً، وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية على أرض الفراعنة لأول مرة منذ عام 2006.

ويبحث المصريون عن إضافة النجمة الثامنة والتتويج بلقب البطولة عقب أعوام (1957 – 1959 – 1986 – 1998 – 2006 – 2008 – 2010).



